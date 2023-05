Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz de transport persoane a fost implicat, vineri seara, in accident rutier, pe DN 1 R, in judetul Cluj. Vehiculul a intrat pe contrasens unde a lovit o masina, care a ajuns intr-o rapa, doua persoane fiind ranite. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…

- Un tanar din Ilfov a fost reținut la Novaci, in Gorj, pentru inșelaciune cu peleți. Polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au reținut duminica, pentru 24 de ore, un barbat de 30 de ani, din comuna Balotești, județul Ilfov, banuit de savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Un cetațean, de 30 de…

- Cel mai inalt varf muntos din țara, Moldoveanu, a putut fi vazut din localitatea Baișoara, judetul Cluj, aflata la 243 de kilometri de munte. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Centrului de Informare Turistica Baișoara. ”Un exercițiu de vedere sau o pauza de relaxare. Tu cat de departe…

- In weekend hidrologii avertizeaza ca am putea avea pe unele rauri din Maramureș scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice Iza, Lapuș, Vișeu și Tisa,…

- Polițiștii din Targu Mureș au reținut o femeie din Jucu, județul Cluj, și o femeie din județul Mureș, banuite ca au batut și talharit un batran de 79 de ani. Cele doua ar fi intrat in casa batranului unde l-ar fi batut și i-au furat un lanț de aur și telefonul mobil. Polițiștii de investigații [...]…

- Profesorul Mihai Cucerzan, asistent universitar la USAMV Cluj, a relatat experiența avuta cu cei de la Supercom, compania care a preluat salubritatea in tot județul Cluj, avand monopol. ”Pana in momentul de fața nu mi-am exprimat un punct de vedere despre situația salubrizarii din Cluj sau despre…

- Politistii de frontiera maramureșeni au oprit in trafic, in localitatea Sacel, judetul Maramureș, un autoturism inmatriculat in Romania, la volanul caruia se afla un cetațean roman fara permis de conducere. Ieri, 8 februarie 2023, in jurul orei 22.40, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției…

- Procurorii DIICOT Alba Iulia au trimis in judecata patru barbați și o femeie din Apuseni, sub aspectul savarsirii infractiunii de efectuarea, fara drept, de operațiuni cu produse știind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara a deține autorizație eliberata in condițiile legii,…