- Organizația Județeana PSD Brașov le mulțumește celor peste 40.000 de brașoveni pentru exprimarea opțiunilor de vot la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Potrivit conducerii organizației județene, rezultatul inregistrat in primul tur al alegerilor prezidențiale arata o consolidare a sprijinului…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat ca PSD nu ia in calcul o forma de contestare in cazul in care rezultatele oficiale vor da o alta ordine a candidatilor la prezidentiale, fata de cea prezentata de exit-poll-uri, care o plaseaza pe locul doi in optiunile de vot…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat ca o dezbatere in turul doi cu candidatul PNL, Klaus Iohannis, este importanta intrucat amandoi au detinut cele mai...

- In exit poll-ul realizat de PNL, Klaus Iohannis, actualul sef al statului, conduce cu 41%, urmat cu 16 procente de candidatul PSD, Viorica Dancila, si cu 13 % de Dan Barna, candidatul USR. In sondajele realizate de PSD la iesirea de la urne, Iohannis are 39%, urmat de Viorica Dancila, cu 26%, si de…

- Radu Miruța susține ca cine o voteaza pe Viorica Dancila il ajuta pe Iohannis in turul al doilea al alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Președintele Uniunii Salvați Romania Gorj nu crede ca Viorica Dancila are vreo șansa sa-l invinga pe actualul șef al statului, Klaus Iohannis,…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Ion Cristoiu a spus cine va intra, in opinia sa, in turul doi al alegerilor prezidentiale din toamna. Klaus Iohannis și Viorica Dancila vor ajunge in turul doi al alegerilor prezidențiale, in opinia lui Ion...