Viorica Dăncilă: "Nu am fost niciodată instrumentul lui Liviu…

"Nu am fost niciodata instrumentul lui Liviu Dragnea. Acest lucru s-a incercat, s-a speculat in spațiul public. Nu a venit Liviu Dragnea la mine sa imi spuna sa fac un lucru și eu l-am facut. Am fost numita la votul colegilor mei. Mi-a propus sa ocup acesta functie.

Și atunci cand a fost propus Sorin Grindeanu, noi am aflat atunci. Și cand a fost propus Mihai Tudose, tot atunci am aflat. Deci nu a fost o metoda diferita pentru Viorica Dancila și diferita pentru ceilalți premieri”, a declarat fostul lider PSD, Viorica Dancila, la Digi 24.