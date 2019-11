Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi intr-o conferinta de presa, dupa ce Internele au declasificat raportul privind protestul din 10 august 2018, ca 'tinta principala' a mutarii facute de ministrul PNL este sa ajunga in fata procurorilor contracandidatul lui Klaus Iohannis.Dancila…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, afirma ca are rabdare si ca il asteapta pe presedintele Klaus Iohannis sa "gaseasca intelepciunea, taria si curajul" de a accepta invitatia sa la "dezbaterea pe care romanii o cer si o merita".

- Viorica Dancila il pune la punct pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele a criticat, din nou, PSD, in discursul de la sediul PNL, dupa anunțarea exit-pollurilor facute de CURS-AVANGARDE. Dancila ii transmite lui Iohannis ca alegerile prezidențiale nu sunt o competiție pentru dispariția unui partid,…

- Social-democratii se reunesc, vineri dupa-amiaza in sedinta conducerii, pentru a stabili strategia, in urma caderii Guvernului Dancila si a intrarii in Opozitie. Liderii PSD sunt hotarati sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, dar nu vor propune nicio varianta…

- Iata analiza lui Remus Borza realizata in cadrul emisiunii „Borza Analytica" de la DCNews: „Romania are nevoie de un președinte care sa reconcilieze societatea, care sa uneasca națiunea, nu sa o dezbine. Romania are nevoie de un președinte care sa transmita mesaje pozitive, sa indemne la reconciliere…

- "Astept ca domnul presedinte sa vina cu o decizie care sa arate ca vrea o Romanie normal, o Romanie in care si guvernul functioneaza asa cum ar trebui" a declarat, miercuri, premierul Viorica Dancila. Intrebata daca va mai trimite la Curtea Constitutionala sesizarea cu privire la refuzul presedintelui…

- Viorica Dancila a declarat ca așteapta de la Klaus Iohannis un raspuns legat de miniștri interimari, pentru a nu ține Guvernul blocat. Premierul face apel la șeful statului sa nu se ambiționeze in a ii refuza pe cei propuși, din cauza unor vendete politice, potrivit TVR. „Aștept din partea președintelui…

- Viorica Dancila spune ca guvernul nu este functional in acest moment. "Aștept din partea președintelui Iohannis un raspuns privind propunerile de miniștri interimari pentru Energie, Mediu și relația cu Parlamentul. Au trecut deja cateva zile. Inca mai sper ca domnul Iohannis sa dezvolte capacitatea…