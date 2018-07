Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, vicepremierii Paul Stanescu si Ana Birchall precum si mai multi ministri si-au actualizat declaratiile de avere, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Guvernului. * Prim-ministrul Viorica Dancila Premierul, potrivit declaratiei de avere reactualizata in data de…

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, a anuntat ieri premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern, potrivit Agerpres. „Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul…

- Viorica Dancila a strans 50.000 de lei, intr-un depozit bancar, de la preluarea funcției de premier, adica in șase luni. Șefa Executivului și-a publicat declarația de avere, cu veniturile din ultimul an fiscal. In noua declarație de avere, premierul are un depozit bancar, deschis la Raiffeisen Bank,…

- Cand a iesit de la o sedinta de la Prefectura, Dancila a fost huiduita in timp ce dadea declaratii presei. Imaginile au fost in direct, chiar pe pagina de Facebook a Guvernului. „Vedem care este situatia pe masura ce primim evaluarile incercam prin sedintele de guvern sa rezolvam din problemele existente.…

- Economia României sau &"tigrul Europei&", cum îi place premierului Viorica Dancila sa o numeasca, atârna greu. În buzunarele lui Liviu Dragnea și ale membrilor Guvernului.

- Premierul Viorica Dancila, aflata in vizita oficiala la Vatican, a fost insotita de sotul sau, vineri, la intalnirea cu Papa Francisc, scrie B1 TV.Cristinel Dancila este un bogat manager din industria petroliera.Sucursala OMV Petrom SA din judetul Arges este manageriata din anul 2009 de Cristinel Dancila.…

- Imagini in premiera cu... domnul Dancila. Mai exact, premierul Viorica Dancila, aflata in vizita oficiala la Vatican, a fost insoțita de soțul sau, vineri, la intalnirea cu Papa Francisc. Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audienta privata de catre Papa Francisc, premierul multumind…

- „Discuții telefonice au fost. Am urmarit cu amuzament acele așa-numite stenograme care arata mai degraba ce și-ar fi dorit PSD-iștii sa se fi discutat decat ce s-a discutat”, a declarat Klaus Iohannis, intrebat fiind daca a avut vreo discuție cu premierul Viorica Dancila despre intalnirile organizate…