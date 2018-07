Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti o intrevedere cu Phil Hogan, comisar european pentru Agricultura si dezvoltare rurala, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bruxelles, pe agenda discutiilor aflandu-se Politica Agricola Comuna, dar si situatia privind pesta porcina si inundatiile…

- Fostul președinte Traian Basescu a acuzat-o, miercuri, in mod eronat pe Viorica Dancila, ca nu cunoaște cine reprezinta Romania la Consiliul Uniunii Europene. De la tribuna Parlamentului, in timpul moțiunii de cenzura, Basescu i-a transmis premierului ca nu șeful statului reprezinta Romania la Consiliul…

- RUSIA 2018. Avertisment al expertilor in securitate cibernetica. Unele site-uri care transmit meciurile online de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia prezinta riscuri de securitate, prin care infractorii cibernetici promoveaza campanii menite sa compromita dispozitivele utilizatorilor, atrag…

- Peste 6.000 de cetateni turci cu domiciliul in Romania sunt asteptati la urne, sambata si duminica, intre orele 9,00 si 21,00, pentru a vota in primul tur al alegerilor parlamentare si prezidentiale, programate in tara lor pe data de 24 iunie, informeaza Agerpres. Pe 18 aprilie, presedintele turc, Recep…

- Romania a inregistrat, in aprilie, cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). zona euro si in Uniunea Europeana. In aprilie, comertul cu amanuntul in UE…

- Palatul de Justiție din Bruxelles a fost evacuat, vineri dimineața, in urma unei amenințari false cu bomba prin telefon, informeaza le soir.be. Alerta a fost ridicata, iar oamenilor li s-a permis sa se intoarca in cladire, dupa ce specialiștii nu au gasit niciun colet suspect. Accesul in incinta cladirii…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a criticat in termeni duri slaba activitate a ministrului transporturilor, Lucian Șova, mai ales in privința absorbției fondurilor europene și, in general, a proiectelor de infrastructura. Actualul exercițiu financiar european se apropie de…

- Romania isi va respecta angajamentele asumate cu institutiile financiare internationale de a mentine deficitul sub 3%, iar masurile luate in anul 2018 vor asigura atat pentru acest an cat si in viitor o crestere economica sustenabila, a declarat ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, la intalnirea…