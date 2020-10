Stiri pe aceeasi tema

- In interviul acordat la Kanal D, Viorica Dancila a facut declaratii despre funcția importanta pe care a ocupat-o in Guvern, despre gafele facute si intens comentate in spațiul public, dar si despre cea mai scumpa broșa pe care o deține in garderoba sa. Cum arata o zi din viata Vioricai Dancila?…

- Fostul premier al Romaniei, Viorica Dancili, il acuza pe Liviu Dragnea ca face jocuri de culise din inchisoare astfel incat ea sa nu fie trecuta pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din 6 decemrbie. Citește și: Ministrul Educației, despre școlile din București: 'Am luat in calcul toate…

- "Liviu Dragnea, chiar si din inchisoare, are o influenta asupra mai multor lideri din PSD Teleorman. Liviu Dragnea nu ma doreste pe lista la parlamentare pentru ca nu am dat amnistie si gratiere, asa cum a insistat. Liviu Dragnea o doreste pe lista pe Carmen Dan. Sper ca liderii PSD nu vor face ce…

- Andreea Mantea s-a intors de curand in Romania, dupa doi ani petrecuți in Turcia, impreuna cu baiețelul ei, pentru proiectul Puterea Dragostei. Vedeta a marturisit de ce i-a fost cel mai dor și ce planuri are acum, ca s-a intors in țara. Pe 20 septembrie, Abdreea a implinit 34 de ani.„Nicaieri nu este…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a declarat joi seara ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului liberal este o „culegere de minciuni. De asemenea, Orban a mai spus la Realitatea Plus ca textul pare scris de Viorica Dancila, fostul premier al Romaniei. PNL va sesiza CCR, vineri, in legatura cu demersul…

- Cateva zeci de persoane s-au strans, duminica, in Piata Victoriei, la doi ani de la protestele din 10 august. Participantii considera ca Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Carmen Dan sunt vinovati de violentele de atunci si cer sa se faca dreptate.

- Comisia Europeana a obligat Romania la plata unei amenzi de 3.000.000 de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor. Tergiversarea a fost orchestrata de Liviu Dragnea in timpul guvenarii PSD, la mijloc fiind celebra firma Teldrum, sustin surse politice pentru Adevarul.…