- Premierul demis Viorica Dancila considera ca, in urma schimbarilor privind votul in strainatate, nu ar mai trebui sa apara cozi la sectiile din Diaspora, la alegerile prezidentiale, afirmand ca nu ar fi explicabil daca totusi se va intampla. "Pentru votul in Diaspora, stiti foarte bine ca s-a aprobat…

- Premierul demis Viorica Dancila, candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale, a participat, luni, la un eveniment dedicat combaterii consumului de droguri in randul tinerilor, carora le-a transmis sa nu devina "prozonieri ai propriului viciu". "Inceputul este foarte usor.…

- Pregatiri intense pentru alegerile prezidențiale! Viorica Dancila nu a ratat astazi ocazia sa-l atace din nou pe președintele Klaus Iohannis, reproșandu-i ca nu a desemnat un ministru interimar la MAI, deși pregatirile pentru alegerile prezidențiale sunt in toi.„Am luat toate masurile pentru…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…

- Sedinta de Guvern pentru votul in strainatate si salariile bugetarilor din ministerele ramase fara miniștri, dupa ieșirea ALDE de la guvernare Guvernul se reuneste in sedinta la ora 10:00, pe agenda fiind prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani care doresc sa voteze din strainatate…

- Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul va adopta, joi, o ordonanța de urgența privind extinderea termenului de inregistrare pentru votul din strainatate. Premierul a precizat ca AEP a decis sa mențina aplicația de inregistrare deschisa."Autoritatea Electorala Permanenta a depus la Secretariatul…

- Ma simt dator sa fac apel la Guvernul Romaniei si la Autoritatea Electorala Permanenta sa aprobe prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani din strainatate, atat, pentru votul prin corespondenta, cat si pentru solicitarea infiintarii de sectii de votare. Dupa cum se stie, maine, 11…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca respinge integral remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. De la tribuna Administrației Prezidențiale, președintele in funcție, inscris in cursa pentru un nou mandat, ultimul…