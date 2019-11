Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor care au votat in țara la primul tur al alegerilor prezidențiale a depașit, duminica dimineața, pragul de 500.000, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Cei mai mulți votanți se inregistreaza in continuare in București. La ora 08.43, se inregistrau 510.285 de alegatori care votasera…

- Numarul romanilor care au votat in țara la primul tur al alegerilor prezidențiale a depașit, duminica dimineața, pragul de 500.000, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Cei mai mulți votanți se inregistreaza in continuare in București. La ora 08.43, se inregistrau 510.285 de alegatori care votasera…

- Fostul premier Viorica Dancila a votat, duminica dimineața, la ora 08.00 la liceul Sf. Sava din Capitala. Candidatul PSD la alegeri a declarat ca a ”votat pentru o Romanie a bunastarii, sigura și demna”. ”Am votat pentru o Romanie a bunastarii, sigura și demna in care romanii sa nu traiasca cu teama…

- Ședința cruciala in PSD dupa refuzul categoric al președntelui Klaus Iohannis sa ii numeasca interimari pe miniștri propuși de Viorica Dancila pe locurile ramase vacante dupa plecarea ALDE de la guvernare. Președintele PSD, Viorica Dancila a convocat cel mai important for de decizie al partidului dintre…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit intr-un interviu acordat DCnews despre “o posibila intelegere tacita” intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila. Intelegerea, spune Tariceanu ar ajuta-o pe Viorica Dancila sa supravietuiasca in functia de premier. Si presedintele…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca intreg jocul politic, privit in ansamblul sau, da senzația unui blat intre Viorica Dancila și Klaus Iohannis, pentru a merge braț la braț in turul 2 al prezidențialelor. Tariceanu a profețit și a spus ca prin astfel de jocuri, PSD va ajunge un partid…

- Guvernul va merge in Parlament pentru a primi un vot de incredere, iar cea mai buna arma este negocierea, a declarat, joi, la Arges, premierul Viorica Dancila. Sefa Executivului a reafirmat ca PSD nu ia in calcul iesirea de la guvernare. “Voi discuta despre acest lucru in Comitetul Executiv National…

- Președintele PSD Viorica Dancila este așteptata sa trimita luni, la Palatul Cotroceni, noile propuneri de miniștri, respectiv judecatorul Dana Girbovan la ministerul Justiției, Șerban Valeca la ministerul Educației și Mihai Fifor la ministerul Afacerilor Interne, conform Mediafax. Șerban-Constantin…