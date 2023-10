Stiri pe aceeasi tema

- Vulpița pare ca l-a dat uitarii pe Viorel Stegaru și are un nou iubit. Veronica Stegaru și actualul partener s-au mai afișat și in trecut impreuna, mai exact in urma cu o luna, iar de curand, Vulpița a postat o alta imagine cu noul iubit.

- Jenean Chapman, in varsta de 46 de ani, a fost gasita moarta in apartamentul ei din Comitatul Dallas, Texas, luni dupa-amiaza, a anunțat Departamentul de Poliție din Dallas, potrivit Sky News. Ea a fost asistenta personala a ducesei de York, Sarah Ferguson, timp de patru ani, intre 2001 și 2005.

- Romeo Vasiloni s-a afișat pe Instagram intr-o ipostaza total neașteptata. Fosta ispita de la Insula Iubirii a mancat pe strazi și s-a filmat in acest fel. Iata ce videoclip a postat el pe rețelele de socializare!

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Inimioara și iubitul ei s-au casatorit, cei doi au plecat in luna de miere. Fosta concurenta și cel care i-a devenit soț sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada fiind ipostazele tandre in care s-au afișat.

- Flavius Nedelea iubește din nou, dupa desparțirea de Anamaria Prodan. Partenera actuala este nimeni alta decat Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi. Cei doi s-au afișat, de curand, impreuna, spre surprinderea tuturor, caci nimeni nu banuia ca formeaza un cuplu.

- Anemona de la Mireasa are un iubit! Concurenta sezonului 7 nu și-a gasit fericirea in emisiune, insa se pare ca dupa terminarea emisiunii este mai fericita ca niciodata. Pe rețelele sale personale de socializare, fosta concurenta a emisiunii a postat primele imagini cu partenerul ei. Iata cum s-au afișat…

- PROBLEME… Veronica, celebra Vulpița de la Blagești, internata in prezent in maternitatea din spitalul „Dimitrie Castroian” Huși, traiește zile grele! Pentru ca nu il mai are alaturi pe soțul Viorel Stegaru, acesta divorțand de ea cu mai mult de un an in urma, iar propriile rude au izgonit-o, aceasta…