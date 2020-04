Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea anului in showbizul romanesc! Vulpița și Axinte au dat o super dupa ce au lansat pe YouTube o piesa care a devenit virala. Aproape patru milioane de vizualizari in doar patru zile a reușit sa stranga piesa celor doi, Axinte cu Vulpița, intitulata „Hai la București”. Pentru apariția in videoclip,…

- Trecem prin momente grele insa asta nu inseamna ca Romania este o țara pierduta. Nu, Romania nu este o țara pierduta. Sunt mulți tineri inteligenți ce pot contribui la dezvoltarea societații romanești, a economiei, a multor domenii. Nu toți tinerii asculta Dani Mocanu, nu toți tinerii se uita la Vulpița…

- Inspirat de reintalnirea cu un „om din trecut" pe care l-a iubit, Simley a transmis intr-un comunicat: „Am vrut sa captez momentul reintalnirii cu oamenii din trecut, care este unul de stangacie la inceput, dar care devine foarte transant dupa o analiza sincera". Piesa este o coproductie Cat Music si…

- "Vulpita si Viorel" sunt numele care se afla pe buzele tuturor de mai bine de doua luni! Au venit la Bucuresti, in platoul emisiunii "Acces Direct" ca sa-si spuna povestea si, de atunci, a inceput marea transformare! Sotii Stegaru sunt, astazi, printre cele mai controversate personaje din Romania.

- A ajuns virala dupa ce a pasit in platoul emisiunii Acces Direct, iar acum i se deschid toate usile! Si-a dorit sa devina dansatoare, dar viata pare-se ca o surprinde tot mai mult! Vulpita este la un pas sa ajunga... cantareata.

- Au dansat pana la epuizare, toata noaptea! Dar asta nu inseamna ca au lipsit momentele de tensiune dintre sotia-Vulpita si Viorel. Veronica si-a iesit din minti, atunci cand si-a dat seama ca Viorel a lasat-o singura, chiar in toiul petrecerii!

- „Fenomenul” Vulpița și Viorel este pe val! Nu doar ca ii incanta pe telespectatorii „Acces Direct”, dar și pe cantareții care și-au gasit inspirația in dramele cu care se confrunta cei doi soți din Vaslui. Așa se face ca un interpret de muzica de petrecere a scos o piesa care face deja ravagii.