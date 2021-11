Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a anunțat ca ea și Viorel au fost externați din Spitalul „Matei Balș” din București, dupa infecția cu COVID-19. Ea s-a refacut, insa fostul primar al Bucureștiului inca urmeaza un tratament, este in recuperare. 10 zile a stat in spital. Sambata, 13 noiembrie, s-a aflat ca Viorel Lis și Oana…

- Viorel Lis e internat de urgența la Matei Balș, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Fostul edil al Capitalei a facut primele declarații de pe patul de spital, iar starea lui de sanatate nu e deloc una buna. Acesta spune ca plamanii sai sunt foarte afectați.

- Capitala a ramas fara paturi libere la secțiile de terapie intensiva care trateaza pacienții infectați cu coronavirus. Este pentru prima oara cand spitalele din București se confrunta cu aceasta situație, de cand a inceput valul patru al pandemiei. Conform medicilor, aceste paturi se elibereaza doar…

- Sorin Oprescu este infectat cu coronavirus. Fostul primar al Capitalei se afla internat la Spitalul ”Matei Balș” din București. Ce se intampla chiar in aceste momente cu fostul politician. Este vestea momentului! Sorin Oprescu are Covid-19 Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu trece prin momente…

- Directorul medical al Institutului „Matei Balș” din București, Adrian Marinescu, a atras atenția asupra presiunii pe spitale din ultimele zile, cand a crescut simțitor numarul pacienților. Locurile care se elibereaza se ocupa imediat de alți bolnavi. Potrivit medicului, cei care ajung in unitațile sanitare…

