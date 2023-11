Viorel Ion a suferit un accident vascular cerebral

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul atacant al Stelei, Viorel Ion (56 de ani), a suferit un accident vascular cerebral. El a fost transportat de urgența la Spitalul din Micro 14, Buzau, iar starea lui este stabila. Citește și: O argeseanca de 76 de ani a disparut de acasa! Joi spunea ca a ajuns la Bucuresti Evenimentul nefericit…

- Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu anunta, marti, ca 47 de pacienti cu accident vascular cerebral ischemic au beneficiat de tromboliza de la inceputul anului. Unii dintre acestia au recuperat integral deficitul neurologic, potrivit news.ro.”Cu un numar de 47 de pacienti cu accident vascular cerebral…

- Antrenorul echipei germane Darmstadt, Torsten Lieberknecht, a parasit cantonamentul formatiei luni seara, desi pregatea meciul cu Mainz 05, din Bundesliga, dupa ce sotia sa a suferit un accident vascular cerebral, scrie DPA."Un accident vascular cerebral suferit de sotia sa, Simone, necesita acum…

- Un cunoscut artist trece prin momente dificile, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. A fost operat de urgența, iar mai apoi l-au indus in coma. In urma cu cateva zile, s-a trezit, dar medicii sunt inca rezervați.

- Liviu Dragnea reacționeaza dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia ar fi suferit un accident vascular cerebral in urma caruia ar fi avut nevoie de asistența medicala de urgența. Fostul lider social-democrat a transmis ca se simte foarte bine din punct de vedere medical și ca muncește in…

- Liviu Dragnea a ajuns la spital de urgența, avand nevoie de ingrijiri medicale. Fostul politician PSD s-ar fi aflat in pragul unui atac vascular cerebral. Liviu Dragnea ar fi fost preluat de o ambulanța și transportat de urgența la o unitate medicala din București pentru ingrijiri. Din primele informații,…

- In urma cu puțin timp, dupa ce informația potrivit careia Liviu Dragnea ar fi fost internat in spital, dupa ce ar fi suferit un accident vasculat cerebral, fostul social-democrat a avut o prima reacție. Cum se simte in prezent Liviu Dragnea.

- Fostul om de afaceri Irinel Columbeanu face lumina in jurul zvonurilor care au circulat cu privire la sanatatea sa, respingand categoric speculațiile despre un presupus accident vascular cerebral. De ce ar fi avut nevoie de ajutorul medicilor, de fapt.