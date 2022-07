Stiri pe aceeasi tema

- La șase ani de la oribila tragedie ce a avut loc in comuna Stoenești, județul Argeș, criminalul Gladiolei Vatașescu, femeia ucisa cu 27 de lovituri de cuțit de catre colegul ei de munca, a murit și el. Barbatul era condamnat la detenție pe viața dupa fapta odioasa pe care a savarșit-o. Acum iși doarme…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 155 alin. 1 Cod Penal, exceptie invocata de Adrian Mititelu in data de 20.05.2020 in dosarul in care „a fost condamnat total nelegal” la pedeapsa privativa de libertate de 3 ani pe care o executa in prezent,…

- Un sofer din Vladiceni le-a scos peri albi politistilor, care s-au plictisit sa-l tot opreasca pentru a-l prinde fara permis. Condamnat deja de doua ori, intr-una dintre dati cu executare, a mai fost condamnat acum si a treia oara. In ultima zi a lunii octombrie 2015, politistii rutieri au oprit o Toyota…

- Judecatoria Sectorului 4 a respins cererea de eliberare conditionata din inchisoare formulata de fostul deputat Viorel Hrebenciuc, care executa la Penitenciarul Jilava o condamnare de trei ani de inchisoare, primita in septembrie 2021 in dosarul Giga TV, transmite Agerpres . Decizia nu este definitiva.…

- Judecatoria Sectorului 4 București a respins cererea de eliberare condiționata a fostului deputat PSD, Viorel Hrebenciuc. Acesta executa o condamnare de 3 ani in Penitenciarul Jilava. Decizia nu este insa definitiva.

- Un general in retragere al fortelor musulmane din Bosnia a fost condamnat joi la 8 ani de inchisoare pentru crime de razboi comise de jihadisti straini in timpul conflictului din anii 1990, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Profesorul Marius Balo, clujeanul condamnat la 8 ani de inchisoare in China, se intoarce in prima zi de Paste in Romania, relateaza Monitorul de Cluj, potrivit news.ro.Eliberat din inchisoare in 27 martie, profesorul clujean a fost blocat in Shanghai, dupa ce si cel de-al patrulea zbor spre casa…

- Clujeanul Marius Balo, profesorul universitar roman condamnat la 8 ani de inchisoare in China, a fost eliberat. El se afla la Shanghai și așteapta sa revina in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…