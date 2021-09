Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Vijulie a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata luni in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie, Liviu Malureanu a fost eliberat din functia de presedinte al…

- Liberalul George Nicolaie a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Decizia de numire a fost semnata de premierul Florin Citu si publicata marti in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a prim-ministrului Citu, Alexandru Bologan…

- Marian Murgulet, fostul CIO Guvernamental (Chief Information Officer), a fost eliberat din functia de secretar de stat de la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie de astazi a premierului Florin Citu. Demiterea vine la o zi dupa ce Marian Murgulet a fost numit pe aceasta…

- Marian Murgulet a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a numit-o pe Izabella Maria Kacso-Doboly in functia de secretar…

