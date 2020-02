Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a vorbit intr-un interviu acordat Hotnews despre alegerile parlamentare anticipate, alegerile locale, precum si despre fuziunea dintre PLUS si USR. "Pentru ca avem acest proces de pregatire a alegerilor in care noi am decis sa mergem impreuna și am constatat ca avem multe puncte…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat luni ca este bine-venita o alianta pentru alegerile locale, la nivelul Capitalei, cu Pro Romania. Intrebata, la Palatul Parlamentului, daca isi doreste o alianta la nivelul Bucurestiului intre PSD si Pro Romania pentru alegerile locale, Firea a…

- Ludovic Orban a anunțat ca, in ceea ce priveste optiunea PNL pentru Primaria Capitalei, sunt testati mai multi candidati posibili, intre care se numara chiar președintele PNL Violeta Alexandru, ori deputatul independent Nicusor Dan.

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, spune ca este de datoria sa ca lider al acestei organizatii sa desemneze un candidat serios pentru alegerile locale si nu exclude varianta ca si celelalte partide de opozitie sa sustina candidatul liberal.Violeta Alexandru a fost intrebata marti…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul sau testeaza posibili candidati pentru Primaria Capitalei atat din interiorul partidului, cat si din afara lui, urmand sa castige cel mai bine plasat in sondajele liberalilor. "Cercetam posibili candidati, atat candidati care sunt…

- Vlad Voiculescu și-a lansat, vineri, candidatura pentru Primaria Capitalei, fiind susținut de Dacian Cioloș și PLUS. ”Aceasta administrație conduce orașul pe contrasens. Acolo unde este nevoie de investiții serioase se ofera vouchere. Acolo unde este nevoie de servicii sanitare de calitate…

- Alegerile pentru primaria Capitalei ii determina pe liberali sa recurga la variante de compromis pentru a caștiga competiția electorala in fața actualului primar general al Bucureștiului, Gabriela Firea. Președintele liberal, Ludovic Orban, i-a propus lui Nicușor Dan, candidatul independent sprijinit…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care este lider al PNL Bucuresti, a anuntat, intr-un interviu la Digi24, ca partidul va avea propriul candidat la alegerile locale din vara acestui an. "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național…