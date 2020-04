Principalele declaratii facute de Violeta Alexandru, ministrul Muncii Suntem intr-o perioada dificila si inteleg ca ministru al Muncii sa fiu deosebit de implicata in procesarea tuturor informatiilor care ne vin de la solicitanti astfel incat acest sprijin pe care Guvernul Ludovic Orban l-a acordat chiar sa ajunga la oameni in cel mai scurt timp si sa le primeasca angajatii, repsectiv angajatii care lucreaza in alte forme de munca. Este o situatie pe care nimeni nu avea cum sa o pregateasca, fiind unica, ca atare luam masuri pe marginea tututor semnalelor pe care le primim. Scopul meu este ca…