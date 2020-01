Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, miercuri, ca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este o institutie pasiva, in care oamenii nu au incredere, si a subliniat ca aceasta trebuie sa devina ''mai supla''. "Atata vreme cat AJOFM/ANOFM, institutia…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu comenteaza pe pagina sa de Facebook prestatia ministrului Muncii, Violetei Alexandru, dupa ce aceasta s-a laudat ca ar fi dat-o afara pe liftiera. "Violeta Alexandru, coboara pe scari, ieși definitiv din minister și da-te-n alte lifturi! O știre aparent…

- Reorganizarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca a inceput, iar in maximum o luna ar trebui sa se vada schimbarile, a anuntat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook. "Romania in care dorim sa traim se construieste cu oameni care muncesc cinstit Am inceput reorganizarea…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anuntat ca reorganizarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca a inceput, iar in maximum o luna ar trebui sa se vada schimbarile. Aceasta a mai precizat ca ANOFM va inceta sa ne mai pacaleasca cu faptul ca se ocupa de someri. „Am inceput reorganizarea ANOFM.…

- Reorganizarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca a inceput, iar in maximum o luna ar trebui sa se vada schimbarile, a anuntat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook.

- Reorganizarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca a inceput, iar in maximum o luna ar trebui sa se vada schimbarile, a anuntat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres. "Am inceput reorganizarea ANOFM. Suntem la jumatatea lunii ianuarie. In maxim…

- Incepand cu data de 1 ianuarie, Casa Nationala de Pensii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala - Relatii cu publicul (ANPIS) vor avea acces direct la baza de date a tuturor angajatilor, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru,…

- Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, joi, la preluarea mandatului, ca a cerut o situație a concursurilor pentru posturi aflate in derulare in instituție, "pentru a lua in cea mai scurta vreme decizia privind oprirea acestora"."Am cerut structurilor din minister sa-mi prezinte…