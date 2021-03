Violente la protestul din Capitala: Gaze lacrimogene, manifestanti dusi cu duba la sectiile de politie

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana a transmis, luni seara, ca nu pregateste interventia in forta la protestul din Capitala, intrucat nu au fost incidente care sa impuna o astfel de interventie. Jandarmii au infirmat, astfel, informatii vehiculate pe Facebook.

- Nu doar la București, Craiova și Galați au fost violențe intre jandarmi și manifestanți! La Braila, jandarmii au incercat sa rețina un protestatar și imediat au fost incercuiți de alți colegi de strada de-ai barbatului. Alte echipaje de jandarmi au intervenit și au inceput sa se bata. Totuși,…

- Protestul polițiștilor din București a degenerat astazi, cand unii sindicaliști au aprins fumigene. Jandarmii au intervenit și au acordat amenzi, au ridicat cateva persoane și ii acuza pe polițiști ca nu au respectat zona delimitata pentru protest. Polișiștii sunt nemulțumiți de masurile de austeritate…

- Cateva zeci de protestatari s-au strans in fața Palatului Controceni pentru a cere demisia Guvernului in urma adoptarii Bugetului 2021 prin care se ingheața o serie de sporuri la stat, potrivit Adevarul. La Cotroceni, cativa protestatari, sindicalisti din Politie, s-au certat cu jandarmii si au acuzat…

- Mai mut de 100 de persoane au protestat luni in fața Administrației Prezidențiale, nemulțumiți de majorarea salariului minim cu doar 41 de lei și de plafonarea veniturilor bugetarilor.Inarmați cu vuvuzele și cu pancarte anti-guvernamentale, protestatarii au vrut sa traga un semnal de alarma asupra ”inghețarii”…

- Proteste violente la Bruxelles. O sectie de politie, unde un tanar de culoare a murit zilele trecute, a fost incendiata de un grup de manifestanti violenti. Multimea furioasa s-a incaierat cu politistii, iar mai multi demonstranti au fost arestati.

- Protestatarii au patruns cu forța in cladire, au avut loc ciocniri violente cu forțele de ordine, inainte ca garda naționala sa fie mobilizata. Protestul a avut loc in ziua in care Congresul SUA a certificat oficial voturile Colegiilor Electorale, confirmandu-l pe Joe Biden drept urmatorul…