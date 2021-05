Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au lansat vineri un apel la ''dezescaladarea'' tensiunilor in Ierusalim si la ''evitarea'' evacuarii familiilor palestiniene in beneficiul colonistilor israelieni, relateaza AFP. "Suntem profund ingrijorati de cresterea tensiunilor in Ierusalim", a declarat…

- Coreea de Nord l-a acuzat duminica pe presedintele american Joe Biden ca duce o politica ostila si a denuntat o diplomatie americana "gresita", amenintând ca riposteaza, scrie AFP, potrivit News.ro.Aceste declaratii vine dupa ce Biden a afirmat, miercuri, în Congres ca va folosi…

- Statele Unite au denuntat luni "escaladarea neprovocata" pe care o reprezinta decizia rusa de a limita navigatia navelor militare si oficiale straine in trei zone din largul Peninsulei Crimeea, a indicat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, intr-un comunicat, transmite AFP. …

- BUCUREȘTI, 10 mart - Sputnik. Vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru Politica Economica, Industrie, Dezvoltare Inovatoare și Antreprenoriat Vladimir Gutenev a comentat intr-un interviu acordat pentru RT declarația purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat SUA, Ned Price, precum…

- Statele Unite "se opun ferm" anchetei procurorului Curtii Penale Internationale (CPI) cu privire la presupuse infractiuni, atribuite in special Israelului, in teritoriile palestiniene ocupate, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, citat de AFP. "Ne…

- Statele Unite au cerut luni Arabiei Saudite sa desfiinteze unitatea de elita apropiata de printul mostenitor Mohammed bin Salman, deja sanctionata pentru rolul avut in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza AFP. "Cerem Arabiei Saudite sa desfiinteze acest grup si sa adopte reforme institutionale…

- Statele Unite sunt "profund ingrijorate" de stirile conform carora fortele de securitate din Myanmar au tras asupra protestatarilor si continua arestarea si hartuirea manifestantilor si a altor persoane, a scris sambata, pe Twitter, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, transmite…

- Statele Unite l-au indemnat marti pe Albin Kurti, urmatorul premier al Kosovo, sa acorde prioritate normalizarii relatiilor cu Serbia, dupa ce politicianul kosovar a promis o noua abordare pe aceasta tema, transmite AFP preluat de agerpres. "SUA sprijina cu tarie dialogul dintre Kosovo si Serbia…