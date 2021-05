Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat Antony Blinken si omologul sau rus Serghei Lavrov au avut, miercuri, o discutie telefonica, stabilind sa se intalneasca pe 20 mai, in Islanda, pe marginea Consiliului Arctic, potrivit Departamentului de Stat si Ministerului rus de Externe, transmite Reuters potrivit news.ro.…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anuntat miercuri seara, pe Twitter, ca a discutat telefonic cu presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene, Mahmoud Abbas, si a cerut incetarea lansarii de rachete din Fasia Gaza catre Israel, transmite joi AFP. Israelis and Palestinians…

- Administratia americana va reuni in aceasta saptamana patru familii de migranti separate la frontiera dintre SUA si Mexic sub administratia presedintelui Donald Trump, au declarat responsabili de la Washington, ceea ce constituie un prim pas spre realizarea unei promisiuni facute in campania electorala…

- Israelul a administrat doua doze de vaccin impotriva COVID-19 la peste jumatate dintre cei 9,3 milioane de locuitori ai sai, a anuntat joi Ministerul israelian al Sanatatii, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Ministrul israelian al sanatatii Yuli Edelstein le-a cerut israelienilor „sa respecte…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a promis marti "sa reconstruiasca si sa revitalizeze" NATO, sa se consulte cu aliatii in privinta oricarui plan american privind o posibila retragere din Afganistan si a avertizat totodata Germania cu privire la gazoductul Nord Stream 2, informeaza Reuters,…

- Fortele Houthi din Yemen au lansat duminica drone si rachete asupra facilitatilor de productie a petrolului din Arabia Saudita, atacand o unitate a grupului Aramco, Ras Tanura. Potrivit Arabiei Saudite, atacul a avut ca tinta securitatea si stabilitatea aprovizionarii cu energie la nivel global,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a facut marti presiuni asupra premierului etiopian Abiy Ahmed, laureat al premiului Nobel pentru pace, pentru incetarea imediata a ostilitatilor in regiunea Tigray si retragerea fortelor sale, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Blinken a notat ca exista…

- Guvernul presedintelui american Joe Biden doreste "sa recalibreze" relatiile cu Arabia Saudita, dar nu doreste o "ruptura", a declarat vineri seful diplomatiei de la Washington, Antony Blinken, pentru a justifica absenta sanctiunilor impotriva printului mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, noteaza…