- Trei persoane au fost ranite in orașul suedez Norrkoping ca urmare a confruntarilor dintre polițiști și protestari, aparute dupa ce extremiști de dreapta au ars exemplare ale Coranului și au provocat haos in mai multe orașe suedeze, relateaza Reuters.

- Miscarea anti-imigratie si anti-islam „Linia dura” (Stram Kurs), condusa de Rasmus Paludan, un extremist cu dubla cetațenie, daneza și suedeza, organizeaza in prezent un turneu in Suedia, in cursul caruia iși propune sa arda in public exemplare ale Coranului, cartea sfanta a musulmanilor, iar acțiunile…

- Cel putin 413 persoane au fost arestate in Rusia, luni, in timpul protestelor impotriva razboiului din Ucraina, a raportat portalul pentru drepturi civile OVD-Info, informeaza DPA. Astfel, bilanțul celor arestați de la inceputul demonstratiilor, joia trecuta, sa ajunga la 6.440. Aproximativ jumatate…

- Cel puțin cinci oameni au murit și 21 au fost raniti, in urma unui grav accident rutier produs in orașul Balikpapan din Indonezia. Momentul in care un camion intra in mai multe masini a fost surprins de camerele de supraveghere.