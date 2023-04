Pentru ca s-au inmulțit cazurile de violența extrema in instituțiile de invațamant, acestea vor avea liber la instalarea de sisteme de supraveghere. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a precizat, la dezbaterile din comisie, ca aceste amendamente sunt ca urmare a cazurilor „atat de mediatizate de violenta in scoli” din ultimele luni. „Consideram ca este un cadru legal care, pe de o parte, garanteaza respectarea drepturilor garantate de Constitutie si de alte normative in vigoare, insa in acelasi timp da o reala mana de ajutor scolilor si comunitatilor scolare pentru a putea preveni si sanctiona acolo…