Violența domestică, povestită sau transpusă în afișe de elevi din Timișoara Expoziția itineranta cu lucrarile premiate ale elevilor din Timișoara, in cadrul proiectului „SEVA – Stop! Eliminam violența și agresivitatea”, poate fi vazuta din 30 august pana in 30 septembrie in holurile mai multor instituții din Timișoara. Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara a organizat un concurs pentru a stimula implicarea elevilor și a le […] Articolul Violența domestica, povestita sau transpusa in afișe de elevi din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția itineranta cu lucrarile premiate ale elevilor din Timișoara, in cadrul proiectului „SEVA – Stop! Eliminam violența și agresivitatea”, poate fi vazuta din 30 august pana in 30 septembrie in holurile mai multor instituții din Timișoara. Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara…

- La inceputul acestei saptamani, luni, 16 august, Direcția de Asistența Sociala din Primaria orașului Luduș a inceput sa distribuie pachetele de igiena asigurate de Uniunea Europeana (UE) in cadrul Programului Operațional „Ajutoararea persoanelor defavorizate – POAD". Claudia Vereș, directorul Direcției…

- Constantin Calina, un locuitor de cinste al orasului Timișoara, a implinit astazi venerabila varsta de 100 de ani. Inconjurat de familie, Constantin Calina, veteran de razboi, a primit vizita surpriza a reprezentantilor administratiei publice locale. Cei de la Directia de Asistenta Sociala a Municipiului…

- Constantin Calina, un timisorean de cinste al orasului nostru, a implinit astazi venerabila varsta de 100 de ani. Inconjurat de familie, Constantin Calina, veteran de razboi, a primit vizita surpriza a reprezentantilor administratiei publice locale. Cei de la Directia de Asistenta Sociala a Municipiului…

- Primarul Mihai Chirica a dispus direcțiilor, instituțiilor subordonate și companiilor municipale sa actualizeze și sa aplice planul de masuri pentru diminuarea efectelor negative provocate de vremea caniculara asupra populatiei. Astfel, Directia de Asistenta Sociala (DAS) continua identificarea si monitorizarea…

- Direcția de Asistența Sociala a inregistrat 28 de solicitari pentru acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolara privata și a indemnizației destinata pentru creșterea nepotului/nepoților. Dintre cele 28 de solicitari,…

- „SEVA – Stop! Eliminam violența și agresivitatea” este noua campanie care va fi inițiata in luna iulie de Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara. Peste 200 de victime și 50 de agresori beneficiaza de consiliere sociala, psihologica sau juridica in cadrul proiectului. Specialiștii DASTM…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara inițiaza in luna iulie o noua campanie de prevenire a fenomenului violenței domestice și de promovare a serviciilor „SEVA – Stop! Eliminam violența și agresivitatea”. In calitate de beneficiar al proiectului „SEVA – Stop! Eliminam violența și agresivitatea”,…