Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timișoara – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, cercetat pentru pornografie infantila și viol savarsit asupra unui minor, in forma continuata. In cauza s-a ...