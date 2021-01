Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini au fost avariate in urma unui accident produs in cateva clipe in urma in sectorul Rișcani al capitalei. La fața locului a venit și o ambulanța, potrivit unor imagini publicate pe o rețea de socializare.

- Considerat unul dintre liderii celei mai sangeroase grupari de tip mafiot, cea a Sportivilor, care stapanește Sectorul 4 al Capitalei, Mircea Emil Baluș, alias Mircea Nebunu, a fost prins intr-o ipostaza scandaloasa.

- Doua automobile s-au ciocnit violent in sectorul Buiucani al Capitalei. Accidentul s-a produs dimineața pe strada Alba Iulia intersecție cu Ion Pelivan. Potrivit poliției, in urma impactului, nicio persoana nu a avut de suferit. Ambele mașini, insa, au fost grav avariate.

- Un barbat a lesinat intr-o sectie de votare din sectorul 3 al Capitalei, dupa ce i s-a facut rau, iar echipajele de prim-ajutor care au ajuns acolo au fost nevoite sa constate decesul acestuia.

- Politistii au retinut, sambata, un tanar, minor, care intrase cu o arma de tip airsoft, nesupusa autorizarii, intr-un magazin de bijuterii din Sectorul 1 al Capitalei, acesta fiind dus, ulterior, la Sectia 1 de Politie pentru audieri. "In jurul orei 14.50, prin apel 112, un barbat a sesizat faptul ca…

- Inelul de Centura al Capitalei se afla in diferite stadii de proiectare si executie, iar noi ne-am propus ca, pana in anul 2023, sa finalizam lucrarea, a declarat, duminica, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Inelul de Centura al Capitalei are 102 km, cu cele…

- Incidentul a avut loc in aceasta noapte in sectorul Botanica al Capitalei. Polițistul se deplasa de la serviciu spre domiciliu, in afara orelor de lucru, fiind angajat in cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publica. „Polițistul a observat un conflict in strada, respectiv a intervenit pentru…