Vîntul puternic a făcut ravagii în Soroca Vintul puternic de vineri, 29 martie curent, a facut ravagii și la Soroca. Mai mulți copaci au fost scoși din radacini, gardurile – pravalite, iar coloanele de la intrarea in Parcul „Mihai Eminescu”, doborite la pamint. Jurnaliștii de la Soroca scriu ca nimeni nu a avut de suferit. Comisia pentru Situații Excepționale din Soroca urmeaza sa examineze daunele produse de vint, dupa o ședința. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

