Vinetele și avantajele lor pentru sănătate Vinetele au foarte putine calorii, fiind incluse in toate regimurile de slabit si in dieta de purificare o organismului. Cercetatorii au analizat diferite soiuri de vinete si au constatat ca intensitatea gustului lor amar este direct proportionala cu continutul de compusi fenolici, cu puternica activitate antioxidanta. Noua insa, occidentalilor, nu ne plac alimentele amare si de aceea specialistii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au ajuns la o concluzie terifianta: care este primul semn ca ești infectat cu Covid-19. Potrivit Sistemului National de Sanatate din Marea Britanie, majoritatea simptomelor COVID -19 constau in tuse persistenta, temperatura si respiratie ingreunata. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Cercetatorii USC considera ca ordinea probabila in care apar simptomele COVID-19 este urmatoarea: febra, tuse și dureri musculare, apoi greața și/sau varsaturi, apoi diaree, scrie site-ul news.usc.edu. Cunoașterea ordinii simptomelor COVID-19 poate ajuta pacienții sa solicite imediat ingrijiri…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital dupa ce taxiul in care se afla a intrat intr-un gard. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe strada Mihai Viteazul din Capitala.Potrivit poliției, șoferul de 28 de ani a urcat la volan in stare de ebrietate.

- O tanara, de doar 31 de ani, insarcinata in luna a cincea, lupta, in aceste momente, sa supraviețuiasca. Femeia a facut o duba pneumonie, fara alte boli asociate. Ulterior, aceasta s-a infectat și cu noul coronavirus, care i-a agravat starea de sanatate. Tanara se afla, in acest moment, pe Secția de…

- Cercetatorii au semnat miercuri o scrisoare deschisa adresata dr. Francis Collins, seful Institutului National pentru Sanatate (NIH) din Statele Unite, cerand efectuarea de ”teste de incercare” pe oameni, care ar ”accelera mult” dezvoltarea unui vaccin pentru Covid-19. Testele de incercate expun in…

- Virusul SARS-CoV-2 nu se transmite prin intepatura de tantar obisnuit si nici prin cea a tantarului tigru asiatic, arata rezultatele preliminare ale unui studiu realizat de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, in colaborare cu Institutul Zooprofilactic Experimental din Venetia, scrie Agerpres,…

- Promovate ca fiind un aliment sanatos, frunzele de rucola pot deveni totuși un real pericol pentru sanatate. Cercetatorii au descoperit ca una din zece analize realizate pe frunzele de rucola au indicat un nivel crescut de nitrați. Mai exact, unul din zece eșantioane cultivate de britanici a depașit…