- Incepand de astazi, 18 aprilie aprilie, creștinii ortodocși marcheaza o saptamana plina de durere, numita Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare, informeaza Regional.md. Aceasta se incheie in Sambata Mare, la 23 aprilie. Este o saptamana distincta a postului, care se adauga celor 40 de zile propriu-zise…

- Saptamana Mare mai este numita și Saptamana Patimilor și reprezinta ultima saptamana din Postul Paștelui. Este saptamana deniilor considerate marețe și sfinte din cele mai vechi timpuri. Luni, in prima zi din Saptamana Mare, in biserici se citește istoria lui Iosif cel preafrumos, patriarhul din Vechiul…

- POMENIRE … Biserica a randuit ca la sinaxarul zilei de luni din Saptamana Patimilor sa se faca pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob si a smochinului neroditor. Numele de Iosif inseamna „El (Domnul) adauga”. Acesta a fost cel de-al unsprezecelea fiu al lui Iacob si primul al Rahilei. In talcuirile…

- In Parohia Ortodoxa Jdioara a avut loc sambata, 19 martie, o intalnire a tinerilor și copiilor din localitate, pentru a participa la o “Liturghie a Copiilor” așa cum a fost numita. Manifestarea, organizata in parteneriat cu Școala Gimnaziala Criciova, s-a desfașurat in contextul…

- Lucrarea “Spre lunca” semnata de Nicolae Grigorescu a fost adjudecata, duminica, la pretul de 100.000 de lei, la licitatia organizata online de Alis, potrivit catalogului casei de licitatii. Lucrarea, un ulei pe hartie, lipita pe panza si apoi pe carton, a facut parte din colectia Sandu Miclescu, iar…

- S-a stins din viata, la 81 de ani, unul dintre cei mai respectati profesori ai Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi (UMF): prof.dr. Cristian Dragomir. Profesorul a fost un reputat chirurg, specialist in chirurgia oncologica, esofagiana, hepatica, pancreatica, dar si plastica…

- „Pe Dumnezeu Il poate vedea cel care are credința și rabdare, precum Dreptul Simeon”, a spus duminica Episcopul Spaniei si Portugaliei. „A avut rabdare vreme de 380 de ani pana sa-L intalneasca pe Hristos, umplandu-se de Duhul Sfant, pentru a-L primi pe Hristos”, a adaugat Preasfintitul Parinte…

- Miss SUA 2019, Cheslie Kryst, a fost gasita moarta la New York, informeaza New York Post. Trupul neinsuflețit al modelului de 30 de ani a fost gasit duminica dimineața, in apropiere de un zgarie-nori in care aceasta locuia.Potrivit anchetei, se spune ca ultima data caștigatoarea concursului…