Vinere neagră în Europa. Record absolut de cazuri în Franţa Numarul cazurilor de coronavirus a atins sau a depasit cifrele din perioada carantinei în Europa de Vest. Autoritatile sanitare din Franta au raportat 8.975 de cazuri noi, vineri, stabilind un nivel record al infectiilor zilnice de când boala a început sa se raspândeasca în tara la sfârsitul iernii, potrivit Mediafax. Numarul de persoane spitalizate pentru boala, desi este înca mult sub vârful de 32.292 din 14 aprilie, a crescut pentru a sasea zi consecutiva, la 4.671. Numarul persoanelor din Franta care au murit din cauza infectiilor cu COVID-19… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

