Un fenomen din intreaga lume se intinde ca o caracatița, vestind o noua criza in economia globala. O bomba cu ceas ticaie in domeniul imobiliarelor, iar datoriile imense de trilioane de dolari anunța un colaps al marilor cladiri de birouri din marile orașe, inclusiv in Romania. Experții au constatat ca in New York și Londra, proprietarii unor imobile de birouri au inceput sa le abandoneze in loc sa plateasca bani pentru credite, iar acest fenomen a inceput sa se raspandeasca in toata lumea, potrivit Bloomberg . Proprietarii celui mai mare mall din centrul orașului San Francisco l-au abandonat.…