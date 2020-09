Vine seara sotia de la munca Vine seara sotia de la munca suparata foc. Femeia zice: Uite ce mizerie e aici, haide… trebuie sa facem putina curatenie. Si nu-ti mai lasa boarfele murdare pe podea, trebuie sa ma ajuti si tu, macar repara-mi masina de spalat ca altfel o sa ramanem fara haine amandoi. Nu te mai holba la mine ca boul, hai sa facem odata curatenie… nu maine… acum!!! Barbatul aude: bla bla bla HAIDE bla bla bla PE PODEA bla bla bla FARA HAINE AMANDOI bla bla bla ACUM Articolul Vine seara sotia de la munca apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vine sotia acasa si zice sotului: – N-o sa-ti vina sa crezi ce norocoasa sunt! Treceam ieri dimineata pe langa cosurile de gunoi si cand vad deasupra o pereche de pantofi superbi, marimea mea! Uite-i!– Da?! Mama, ce noroc!Peste vreo trei zile sotia iar povesteste:– Deci asa noroc nu se poate! Ieri intru…

- Un bolnav de COVID-19 s-a mutat de 5 zile in mașina personala, ca sa stea izolat de familie și sa nu transmita boala. Omul spune ca a fost singura soluție, pentru ca nu a vrut sa intre in contact cu nimeni. Barbatul povestește ca a sunat la DSP București, cineva i-a spus ca va primi un telefon, dar…

- Mihaela Vlada, manager DSP Vaslui: "Incurajez purtarea maștii” Foto: Grupul de Comunicare Strategica. Reporter: Alina Darie Realizator: Specialistii si autoritatile fac nenumarate apeluri si amintesc în permanenta cât de importanta este purtarea corespunzatoare a mastilor, în…

- Vicente Moreno este noul antrenor al echipei Espanol Barcelona, formatie care a retrogradat in liga secunda in acest sezon.In varsta de 45 de ani, Vicente Moreno antrena echipa Mallorca din 2017.Citește și: SURSE Soția fostului colonel SRI, in prezent FUGAR, Daniel Dragomir a dat cu subsemantul…

- Sotul si sotia dorm. Sotul se trezeste pt a se duce la peste.Se ridica incet din pat, se imbraca incet si in liniste pt a nu trezi sotia si se duce in garaj pt a isi lua unditele.Cand iese afara si vede cat e de frig si ca ploua se razgandeste si se duce inapoi in pat. Se pune langa sotia sa si ii spune:…

- – Nu mai exista deloc pasiune in relatia cu sotia mea… se plange un tip unui prieten. – De ce nu incerci sa aduci putin mister si intriga in viata ta? De exemplu, printr-o relatie extraconjugala? – Dar daca afla sotia mea? – Fii serios, sigur nu se va supara, traim in vremuri moderne, ce Dumnezeu! Du-te…

- Emily Burghelea a declarat chiar in emisiunea prezentata de Mirela Vaida ca Vulpita i s-a confesat ca ar fi agresata de Viorel. Fosta asistenta TV a acuzat echipa emisiunii ca are cunostinta de faptul ca Viorel este violent, dar ascunde acest lucru de dargul audientei. De alftel, Emily a decis sa…