- In județul Botoșani, in acest moment nu sunt drumuri blocate din cauza zapezii, circulația desfașurandu-se in condiții de iarna, au anunțat in urma cu puțin timp reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean.

- O patrula din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți a oprit pentru control pe raza comunei Zamostea, autoturismul condus de un barbat din județul Botoșani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca barbatul din județul Botoșani are permisul de conducere…

- Premierul Nicolae Ciuca și-a ținut discursul la „Euro-Atlantic Resilience Forum - Black Sea Perspectives” ragușit. „Am cerut sprijinul șefului nostru de la Departamentul de Urgențe, și pentru prima data nu are nicio soluție”, a spus el. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat si-a strivit, luni, degetele in masina de tocat carne, fiind nevoie de interventia echipajului de descarcerare si al medicilor de pe ambulanta. In sprijin a fost solicitat si elicopterul SMURD de la Jibou.

- Cand ești Florin Prunea iți permiți orice, chiar și sa incalci regulile de circulație. Fostul portar al Naționalei nu ține cont de culoarea semaforului atunci cand se afla la volanul autoturismului și este pe graba. Paparazzii SpyNews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe…

- Barbatul acuzat ca a furat, marți, 1 noiembrie, un sac cu 278.000 lei din mașina Poștei Romane a fost prins.Polițiștii orașului Chitila și cei de la Serviciul de Investigații Criminale Ilfov l-au prins in Ploiești pe barbatul de 20 de ani banuit de furt. Marți, din mașina Poștei a fost furat un sac…

- Un tanar de 23 de ani se afla la audieri, dupa ce a furat in cursul noptii o autospeciala de politie si, pretinzand ca este agent rutier, desi era imbracat in civil, i-a solicitat unui sofer permisul de conducere, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu,…

- Ofițerii Echipelor Mobile de comun cu Secția Activitați Investigative ale Serviciului Vamal, acționand in baza informației operative deținute, au supus controlului vamal un microbuz de model ,,Volkswagen Crafter” care intenționa sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova, prin postul vamal Lipcani.