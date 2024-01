Vine frigul! Se așteaptă minus 8 grade în Capitală Un nou episod de vreme geroasa si ninsoare va afecta Romania la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce in zilele de joi si vineri vor fi temperaturi relativ ridicate. In Capitala se va ajunge chiar la minus 8 grade Celsius, iar vantul, chiar si moderat, va accentua senzatia de frig, anunta meteorologii. Meteorologii anunta, de la finalul acestei saptamani, un nou episod de vreme cu temperaturi scazute. ”In Capitala ne asteptam ca in noaptea de vineri spre sambata sa consemnam, la inceputul noptii, precipitatii sub forma de ploaie, dupa care, spre sfarsitul intervalului, lapovite si ninsori, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

