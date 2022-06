Vine canicula! Iată ce saltea să alegi! Cu toții ne confruntam cu problema temperaturilor extrem de ridicate din timpul lunilor de vara și mulți dintre noi nu suportam sa dormim cu aerul condiționat pornit. Din fericire, exista și alte trucuri pentru a reuși sa ajungem la nivelul de odihna de care avem nevoie! In urmatorul articol iți vom da cateva sfaturi pentru a reuși sa dormi mai bine in timpul unui val de caldura. Pe vreme caniculara, corpul nostru trece prin anumite procese pentru a ne ajuta sa facem fața temperaturilor ridicate. Dar, in timp ce acest lucru face mai ușor sa toleram zilele calduroase, poate interfera serios cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

