Vindecat de Covid-19, basistul de la Duran Duran avertizează: Teama generată este justificată John Taylor, basistul trupei britanice Duran Duran, a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu Covid-19 si a dat detalii despre experienta sa într-un mesaj publicat online.

Taylor a povestit într-un mesaj publicat pe Facebook ca a fost diagnosticat în urma cu trei saptamâni si ca s-a aflat în auto-carantina.

&"Poate ca sunt un tip de 59 de ani în mod deosebit robust, îmi place sa cred ca sunt, sau am fost binecuvântat sa iau o forma usoara de Covid-19, dar dupa o saptamâna de ceea ce as descrie ca «gripa turbo», am scapat si m-am… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

