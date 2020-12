Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarsit de saptamana, Biserica intra in perioada liturgica a Adventului. Crestinii proclama faptul ca Mesia a venit intr-adevar si ca imparatia lui Dumnezeu este aproape. Adventul, asa cum ne sugereaza si lecturile de duminica, inseamna asteptare, cautare, veghere și, inainte de toate, ne spune…

- In ziua praznicului Intrarii in biserica a Maicii Domnului, sambata, 21 noiembrie 2020, credincioșii Parohiei Suraia II din județul Vrancea au trait un moment de mare bucurie duhovniceasca, intrucat au avut prilejul de a participa la Sfanta Liturghie arhiereasca. Slujba a fost savarșita de Inaltpreasfințitul…

- Intrarea in Templul legii a Doamnei de Dumnezeu Nascatoarei a pricinuit ortodocsilor crestini praznic minunat si a toata lumea. Fiindca s-a facut aceasta intr-nu chip minunat si este inainte-mergatoare a marii si minunatei taine a intruparii Cuvantului lui Dumnezeu, care avea a se face in lume prin…

- In Sarbatoarea Tuturor Sfinților, Biserica privește spre toți aceia care, dupa o viața pamanteasca plina de incercari, dureri și bucurii, au fost primiți in Imparația cerului. Ei se bucura acum in fața lui Dumnezeu, cel in care au crezut, pe care l-au iubit și in care au nadajduit.Noi știm ca dupa moarte,…

- Patriarhul Daniel a transmis, azi, un mesaj subtil la adresa autoritaților care au interzis pelerinajele și care amenința sa interzica sarbatorirea Craciunului, cum au interzis Paștele. Patriarhul a amintit faptul ca regimul comunist a cazut, in 1989, la puțina vreme dupa ce a interzis pelerinajul de…

- Preot doctor Adrian Alexandrescu. S-a nascut la Podu Turcului, in 1979, intr-o familie care a iubit și a fost aproape de Biserica. Bunicul patern a fost dascal la biserica din sat, strabunicul a fost preot, iar dragostea pentru Dumnezeu și chemarea catre El a simțit-o inca de cand era in clasa a VII-a.…

- S-a nimerit rau in calendarul creștin saptamana asta a patimilor electorale. Nici o sarbatoare cu un sfant mai cu moț nu este in cele șapte zile, spre dezamagirea pofticioșilor de funcții. Și ce oportunitate electorala ar fi fost o mare sarbatoare! De vreo doua luni, candidați care trecusera prin biserica…

- A fost instituit SENS UNIC pe strada Vulturului, dinspre intersecția cu strada Fagului spre intersecția cu strada Sucevei. De asemenea, pe strada Vulturului au fost infiintate doua treceri pentru pietoni. Circulația se va desfașura intr-un singur sens pe doua dintre strazile paralele cu str. Republicii,…