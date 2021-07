Stiri pe aceeasi tema

- CFR iși asigura calificarea in grupe europene daca trece de Banja Luka și de adversarul din faza urmatoare, teoretic mai slab. Campioana ar fi sigura de prezența in Conference League, o competiție pe care conducerea n-o considera suficienta, ținta e macar accesul in Europa League. Borac Banja Luka -…

- Marko Maksimovic (37 de ani), antrenorul celor de la Borac Banja Luka, a prefațat manșa decisiva cu CFR Cluj, din turul I preliminar al Ligii Campionilor. Borac Banja Luka - CFR Cluj, manșa secunda a turului I preliminar din Liga Campionilor, se joaca marți, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro;In tur,…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, marti seara, la finalul partidei cu Borac Banja Luka, din prima mansa a turului intai preliminar al Ligii Campionilor, scor 3-1, ca nu poate spune ca echipa sa este deja calificata pentru ca ar insemna sa se "culce pe o ureche", in perspectiva…

- CFR Cluj intalneste, marti, 6 iulie, de la ora 20.00, pe teren propriu, pe Borac Banja Luka (Bosnia), intr-o partida contand pentru prima mansa a turului intai preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. „Nu mai exista echipe mici in nicio competitie. Toata lumea se asteapta ca CFR sa defileze in acest…

- CFR Cluj – Borac Banja Luka va fi meciul cu care „feroviarii” din Gruia își încep aventura europeana în sezonul 2021 – 2022. Este duelul dintre campioana României și cea a Bosniei & Herțegovina, iar confruntarea ar trebui sa fie ușoara pentru ardeleni,…

- Fundașul central Daniel Graovac (27 de ani) a efectuat luni primul antrenament sub comanda lui Marius Șumudica, in cantonamentul pe care CFR Cluj il desfașoara in Austria. CFR Cluj nu are foarte mult timp pentru pregatirea pcreliminariilor Ligii Campionilor. Intra inca din primul tur, pe 6/7 iulie,…

- CFR Cluj a anunțat vineri ca se desparte de trei jucatori importanți. Campioana României nu va mai conta pe Ben Youssef, Luis Aurelio si William Soares din sezonul urmator.”Clubul CFR 1907 Cluj anunța desparțirea de fundașul Syam Ben Youssef, respectiv mijlocașii Luis Aurelio și…

- CFR Cluj, campioana Romaniei pentru al patrulea an la rand, și-a aflat adversara din turul I preliminar al Champions League. „Feroviarii” se vor duela cu Borac Banja Luka, locul 1 in ultimul sezon din Bosnia.