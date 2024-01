Vin vremuri grele: Unul din 10 români nu-și va plăti ratele bancare Avertisment dur din partea Bancii Nationale: unul din 10 romani nu-și va putea plati ratele bancare in urmatorii ani, iar cel mai greu le va fi romanilor care și-au amanat ratele in perioada pandemiei. In prezent, unul din zece romani se confrunta deja cu incapacitatea de a-și onora angajamentele financiare, ceea ce inseamna de cinci ori mai mult fața de cei care nu au amanat plațile. Intr-un scenariu pesimist, mai mult de 10% dintre romani ar putea sa aiba intarzieri mai mari de 90 de zile la plata ratelor in urmatorii doi ani. Iar cei care și-au amanat ratele in pandemie vor fi cei mai afectați,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

