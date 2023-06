Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca temperaturile sunt in creștere și dupa cateva zile in care se va racori cu aproximativ 4 - 5 grade urmeaza temoeraturi de 34 de grade in unele zone. Saptamana viitoare va ploua aproape in fiecare zi.

- Ciclonul mediteranean care a lovit Romania face ravagii. Furtunile violente și ploile torențiale au maturat țara. Meteorologii anunța vreme rea toata saptamana, dar și temperaturi ușor scazute. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in majoritatea zonelor, la sfarșitul primaverii. Luni, 29 mai,…

- Un ciclon din Marea Mediterana va aduce ploi puternice insotite de tunete si fulgere. Meteorologii spun ca nu este exclus sa apara grindina si vijelii. Spre sfarsitul saptamanii, vremea se va raci si vom avea parte de ploi.Marți, 16 mai, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea…

- Dupa vremea instabila, cu frig și fenomene de iarna, un val de caldura va veni Romania. Meteorologii anunța saptamana viitoare maxime ca intr-o zi de vara. Astfel, marți, 16 mai, sunt așteptate 29 grade Celsius. Pana atunci insa avem de indurat un weekend

- Prognoza meteo Accuweather in mai 2023, actualizata, arata o vreme rece pentru aceasta luna, cu minime de 5-6 grade in aceasta saptamana in unele zone ale tarii. Mai cald va fi saptamana viitoare, apoi dupa jumatatea lunii vremea se incalzeste si ajungem la valori maxime de 26-27 de grade Celsius, potrivit…

- Vremea se va raci din nou in tara, la finele lunii aprilie. Meteorologii anunta minime de 6 – 8 grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat, luni, prognoza pentru perioada 24 aprilie – 7 mai. Banat In prima zi a intervalului se vor inregistra valori termice apropiate de mediile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment. Meteorologii au transmis ca revine frigul in Romania, dupa ce in ultima perioada am avut parte de vreme frumoasa, dar cu ploi in majoritatea țarii. Iata cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani!

- Meteorologii estimeaza ca, in urmatoare doua saptamani, temperaturile vor fi usor mai scazute fata de cele normale pentru aceasta perioada in regiunile intracarpatice si apropiate de cele obisnuite in rest. Saptamana 27.03.2023 – 03.04.2023 Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice…