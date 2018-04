Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Balta a gazduit, sambata, 21 aprilie 2018, cea de-a treia ediție a concursului „Vin de casa din must de la Jidvei”. Concursul s-a adresat micilor producatori de vin de casa care au achiziționat minimum 250 de kg de must de la Jidvei in campania desfașurata in perioada…

- Programul CARAVANA ANTREPRENORULUI iși propune sa ajute oamenii cu inițiativa sa porneasca pe propriul drum in business. 320 de aplicanți vor fi selectați și vor beneficia de cursuri de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului. Participanții in cadrul programului vor beneficia de un ajutor…

- Andra, formatia Vita de Vie si Marina Voica se numara printre castigatorii premiilor revistei "Actualitatea Muzicala" a Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania pentru anul 2017. Cea de-a XXVIII-a editie a Galei Premiilor Anuale ale Revistei "Actualitatea Muzicala" s-a desfasurat…

- Printr-un proiect de hotarare supus spre aprobare consilierilor locali din Alba Iulia, in ședința de joi, 22 martie, se va aloca o suma de pana la 14.000 lei din bugetul municipiului pe anul 2018, pentru derularea evenimentului „Congresul Tinerilor Basarabeni din Romania editia a VII-a” organizat de…

- Țigla din Ungaria a fost adusa pentru reabilitatea Salii Unirii din Alba Iulia, simbol și templu al Romaniei mari, cladire in care la 1 decembrie 1918 s-a votat Unirea Transilvaniei cu Romania. Lucrarile au inceput in februarie, iar investiția se ridica la aproape doua milioane de euro. Pentru reabilitarea…

- Patru clujeni au pus pe roate o afacere extrem de profitabila, dar complet ilegala. Cristian Muntean, Cosmin Muntean, Ovidiu Piroș și Dorin Gabriel Poruțiu au fost saltați de la Cluj-Napoca de Agenția Antidrog din SUA. Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise…