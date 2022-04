In timpul nopții, persoane necunoscute au incercat sa incendieze o vila deținuta de prezentatorul TV pro-putin pe Lacul Como, scrie Mediafax.ro . Vladimir Soloviev este unul dintre preferații lui Vladimir Putin. Intr-una din aparțilie sale la televizor, acesta a strigat „Mi-au luat vila”. Pompierii au stins flacarile care au izbucnit in reședința Loveno, una dintre acele trei proprietați ale oligarhului Soloviev, aflata sub sancțiuni internaționale ca urmare a invadarii Ucarinei. Rusia este tot pusa la colț de comunitatea mondiala. „Rusia nu merita sa ramana printre tarile civilizate”, deoarece…