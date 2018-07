Stiri pe aceeasi tema

- Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica în orasul britanic Salisbury, Serghei Skripal, candideaza la alegerile locale din Rusia, care au loc anul acesta.

- Mama fostului spion rus Serghei Skripal, otravit in Marea Britanie si iesit din spital la 18 mai, si-a facut aparitia luni la un post de televiziune rus pentru a cere autoritatilor britanice sa poata vorbi cu fiul ei, relateaza AFP.

- Otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in Salisbury (sud-vestul Angliei) va afecta cooperarea dintre Marea Britanie si Rusia in vederea asigurarii securitatii pentru Campionatul Mondial de Fotbal din luna iunie din Rusia, a declarat vineri ministrul adjunct

- Fostul spion rus, Serghei Skripal, care a fost otravit alaturi de fiica sa, a inceput sa se simta mai bine și nu mai e in stare critica. "Sanatatea acestui barbat se imbunatațește și nu mai este in condiție critica", se arata intr-un comunicat al autoritaților medicale britanice, preluat…

- Un purtator de cuvant al Departamentului pentru Securitate din Marea Britanie a declarat: „Am refuzat aplicatia pentru viza a Viktoriei Skripal pe motivul ca nu respecta regulile de imigratie”. Viktoria Skripal, care locuieste in Rusia, a declarat ca isi doreste sa-si viziteze rudele internate…