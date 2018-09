Stiri pe aceeasi tema

- Premierul maghiar, care s-a laudat ca a impiedicat sosirea refugiatilor in Ungaria, a declarat ca doreste ca vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, sa reuseasca acelasi lucru in peninsula. Si Orban si Salvini sunt partizanii unei linii dure impotriva migrantilor in Europa. Marti, Viktor Orban a afirmat…

- Intalnirea dintre ministrul italian de interne Matteo Salvini si premierul ungar Viktor Orban, care va avea loc probabil marti, va fi numai si exclusiv un schimb de opinie de natura politica si nu o intrevedere institutionala sau guvernamentala, au precizat, intr-un comunicat dat publicitati sambata,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a comentat, la Adevarul Live, prezenta in Romania a prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, la scoala de vara de la Tusnad, oficialul de la Budapesta lansand mesaje anti-EU, vorbind de intarire a cooperarii intre tarile din regiune, dar si de o autostrada care…

- "Am vazut zilele trecute (...) cum oficiali din statul vecin, din Ungaria, incepand cu prim-ministrul Viktor Orban, (...) ne dau lectii despre cum trebuie sa ne tratam cetatenii romani (...). Viktor Orban a venit in Romania cu o abordare primitiva, jignitoare, de-a dreptul dispretuitoare la adresa…

- George Soros a recunoscut, intr-un amplu interviu acordat ziarului New York Times, ca pierde lupta pentru extinderea societatii deschise, anunța publicația pro-guvernamentala Magyar Idok, citata de Rador. Potrivit sursei citate, miliardarul american sustine ca statul iliberal reprezentat de Viktor Orban…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, va pleca la Ankara, unde va participa la ceremonia investirii in functie a presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a comunicat Bertalan Havasi, subsecretar de stat, seful Biroului de presa al Oficiului premierului ungar, potrivit Rador.

- Premierul ungar Viktor Orban are programata o vizita in Israel pe 19 iulie. Vizita a fost coordonata la o intrunire a consilierilor de securitate naționala ai grupului Visegrad, la care a participat și Meir Ben-Shabbat, consilier de securitate naționala al Israelului. Grupul Visegrad, cunoscut și ca…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a recomandat luni activarea procedurii articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene impotriva Ungariei pentru incalcarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene sub guvernarea lui Viktor Orban, informeaza…