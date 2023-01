Viktor Orban: Ungaria va bloca prin veto eventuale sancţiuni UE privind energia nucleară rusă Ucraina a cerut celor 27 de state membre ale UE sa includa in sanctiuni compania rusa de stat pentru energie nucleara Rosatom, dar Ungaria, care are o centrala nucleara construita de Rusia, pe care intentioneaza sa o extinda impreuna cu Rosatom, se opune acestei idei. Premierul Viktor Orban a reiterat, intr-un interviu, ca va recurge la dreptul de veto pentru a bloca sanctiunile privind energia nucleara rusa. “Nu vom permite ca planul de a include energia nucleara in sanctiuni sa fie pus in aplicare”, a declarat premierul ungar. “Acest lucru iese din discutie”, a punctat el. Ungaria, membra a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

