Premierul ungar susține ca Putin i-a spus ca problema sa sunt bazele de rachete americane amplasate in Romania si in Polonia, precum si posibila extindere a NATO in Ucraina si Georgia. Conform lui Viktor Orban, cu doua saptamani inainte de izbucnirea razboiului, cand s-a intalnit pentru ultima oara cu Vladimir Putin la Moscova, presedintele rus i-a precizat ca nu apartenenta Ungariei la NATO este problema, ci cea a Ucrainei si Georgiei. “Problema lui Putin, mi-a spus acesta, sunt bazele de rachete americane amplasate in Romania si in Polonia, precum si posibila extindere a NATO in Ucraina si Georgia…