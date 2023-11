Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria trebuie sa spuna nu actualului model european construit la Bruxelles, a declarat premierul ungar sambata la un congres al partidului sau Fidesz, adaugand ca Uniunea Europeana trebuie mai degraba schimbata, decat parasita, relateaza Reuters. Orban a reiterat opozitia guvernului sau fata de inceperea…

- Viktor Orban, ieșire exploziva: 'Ne vom impotrivi ideilor nebunesti ale birocratilor de la Bruxelles, propagandei de gen si iluziilor legate de razboiul din Ucraina!'Ungaria trebuie sa spuna nu actualului model de Europa construit la Bruxelles, a declarat premierul Viktor Orban la un congres al partidului…

- Ungaria trebuie sa spuna nu actualului model european construit la Bruxelles, a declarat premierul ungar sambata la un congres al partidului sau Fidesz, adaugand ca Uniunea Europeana trebuie mai degraba schimbata, decat parasita, relateaza Reuters, preluat de agerpres.ro. Orban a reiterat opozitia guvernului…

- Ungaria trebuie sa spuna "nu" actualului model european construit la Bruxelles, a declarat premierul ungar sambata, la un congres al partidului sau, Fidesz, adaugand ca Uniunea Europeana trebuie mai degraba schimbata, decat parasita, relateaza Reuters.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa deschida negocierile de aderare cu Ucraina. Potrivit lui, aceasta este „poziția clara” a țarii sale cu privire la acest subiect, in contextul in care, in decembrie, liderii europeni urmeaza sa decida daca accepta sau nu…

- Ungaria blocheaza aderarea Ucrainei la UE: 'O vom bloca pana cand problema va fi rezolvata!' / Reacția KievuluiGuvernul premierului maghiar Viktor Orban amenința ca va respinge inceperea negocierilor cu Ucraina pentru aderarea la Uniunea Europeana, totul pana la indeplinirea cerințelor maghiare privind…

- Strategia Uniunii Europene in ceea ce priveste razboiul din Ucraina "a esuat", iar blocul comunitar ar trebui sa creeze un plan B, deoarece ucrainenii nu vor castiga pe linia frontului, a declarat vineri premierul Viktor Orban la radioul de stat ungar, informeaza News.ro, care preia Reuters.Viktor Orban…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 29 septembrie, ca este necesar sa fie clarificate ”probleme foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe negocierile asupra aderarii Ucrainei la blocul comunitar, informeaza Reuters și Agerpres . Statele din UE urmeaza…