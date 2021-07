Prim-ministrul ungar Viktor Orban a acuzat vineri Comisia Europeana de 'huliganism legalizat' pentru decizia acesteia de a deschide o procedura de infringement impotriva Budapestei in legatura cu legea ungara care interzice 'promovarea' in randul minorilor a homosexualitatii, transmite Reuters. Ungaria a adoptat la 15 iunie o lege care interzice 'reprezentarea sau promovarea' in randul minorilor a homosexualitatii sau a schimbarii de sex. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept o 'rusine' aceasta lege, intrata in vigoare saptamana trecuta,…