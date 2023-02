Stiri pe aceeasi tema

Premierul ucrainean Denis Șmigal a confirmat organizarea unui summit cu Uniunea Europeana vinerea aceasta la Kiev, un semnal puternic pentru Rusia, dupa ce Ucraina a obținut statutul de stat candidat oficial la aderarea la blocul comunitar, transmite France Presse, citat de Rador.

Continua umilirea șoferilor romani! Președinții Consiliilor Județene din regiunea de nord-vest cer premierului și ministrului Transporturilor sprijin pentru deblocarea proiectului Autostrazii Transilvania, demarat in urma cu mai bine de doua decenii, informeaza agenția Mediafax.

Respingerea de catre Uniunea Europeana a produselor energetice rusești ca urmare a invaziei Moscovei in Ucraina nu va dura la nesfarșit, a declarat ministrul Energiei din Qatar in timpul unei conferințe pe teme energetice din weekend, potrivit CNBC News.

Premierul ungar Viktor Orban a susținut un nou discurs pro rus, care a dat naștere la ingrijorari in randul liderilor europeni. Acesta a afirmat ca statele europene sunt deja in razboi pana la brau și spera ca nu vor intra pana la gat.

Țarile din Uniunea Europeana se pregatesc pentru o mare modificare in domeniul reciclarii textilelor, potrivit Ziarului Financiar.

Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD), vicepreședinte al PES, a atras atenția, marți, intr-un discurs susținut in plenul Parlamentului European, ca Uniunea Europeana intra intr-o criza de credibilitate profunda daca va tolera veto-ul exercitat de Austria impotriva evaluarilor și propunerii Comisiei…

Agentia pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) considera ca pentru Uniunea Europeana poate fi "destul de dificil" sa-si umple depozitele de gaze in 2023 si ca in mare parte asta va depinde de conditiile meteorologice si de cererea din China, in prezent afectata…

„Orice manifestare de tip revizionist, indiferent de forma pe care o imbraca, este inacceptabila, contrara realitaților actuale și angajamentelor asumate in comun de Romania și Ungaria", treansmite MAE, dupa ce premierul ungar Viktor Orban a purtat un fular cu harta Ungariei Mari.