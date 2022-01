„Vikingul” bosniac care trăiește precum personajul său fictiv preferat Cu barba lui groasa și gri, parul impletit și un arsenal de arme medievale, „primul viking” din Bosnia se relaxeaza aruncand topoare in podul cabanei sale de piatra, scrie Euronews. In ultimii cinci ani, Stipe Pleic a suferit o transformare constanta din constructor in razboinic nordic. Aceasta transformare s-a facut datorita popularului show de televiziune „Vikings”. Metamorfoza a inceput dupa ce Pleic s-a intors acasa la Tomislavgrad, in sudul Bosniei, dupa ce a lucrat ani de zile pe șantiere din Germania. Pe urmele eroilor de televiziune La inceput a fost o simpla gluma, dar mai apoi a prins… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

